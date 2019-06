Abruzzo, Mimmo Srour coordinatore regionale di ‘Idea’

Centrodestra: Mimmo Srour coordinatore regionale di “Idea” in Abruzzo

Il presidente nazionale di ‘Idea’, Gaetano Quagliariello, ha designato Mimmo Srour come coordinatore regionale in Abruzzo del partito, al quale Srour, insieme al suo gruppo civico, da tempo aveva aderito.

“Ho accolto con entusiasmo la proposta del senatore Quagliariello – commenta il neo coordinatore abruzzese – perché mai come in questo momento, specialmente in una terra come l’Abruzzo alle prese con sfide vitali, è importante una politica fondata tanto sul radicamento quanto sulla progettualità. Servono una visione ambiziosa per il futuro e persone che si impegnino per partecipare alla sua realizzazione. ‘Idea’ è al lavoro per questo – conclude Srour – e sono orgoglioso di dare il mio contributo”.

Il senatore Gaetano Quagliariello, nell’augurare “buon lavoro a Mimmo Srour e a tutti gli amici di ‘Idea’ in Abruzzo”, rivendica “l’impegno da sempre profuso dal nostro movimento per ricostruire e rinnovare l’area politica a cui apparteniamo a pieno titolo, e lo sforzo progettuale per affrontare con un approccio organico i problemi delle aree appenniniche”.