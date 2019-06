Strade colabrodo, 15 milioni per l’Abruzzo

Approvato il piano “Basta buche”, 76 nuovi bandi per un totale di 380 milioni pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Per le strade d’Abruzzo 15 milioni.

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i 76 nuovi bandi per il piano “Basta buche”, approvato dall’Anas, con fondi per 380 milioni per il risanamento della pavimentazione delle strade.

Gli appalti, di durata quadriennale, saranno attivati mediante Accordo Quadro che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività in relazione alla programmazione della manutenzione delle strade, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto.

«Ci sono le promosse, – ha commentato il deputato del M5S Andrea Colletti – poi ci sono i fatti, che rispettano gli impegni presi con gli italiani. L’ulteriore investimento di 15 milioni all’Abruzzo permetterà di sistemare alcune situazioni al limite della decenza. Con questa nuova tornata di bandi, Anas risanerà la pavimentazione e la segnaletica orizzontale con interventi su ulteriori 5.000 km sull’intero territorio nazionale, incluse anche le strade rientrate all’Anas dagli Enti locali nell’ultimo anno».