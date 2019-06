Notte Romantica a Santo Stefano di Sessanio

SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) – Si svolgerà sabato 22 giugno la Quarta Edizione della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia.

Il Comune di Santo Stefano di Sessanio aderisce alla manifestazione nazionale del circuito dei Borghi più Belli d’Italia.

Via libera, dunque,alla riscoperta delle tradizioni popolari, per celebrare l’amore ed il romanticismo in una serata magica, dove ci si riscoprirà “romantici” nell’atmosfera magica di questo splendido Borgo in concomitanza con la festa di San Giovanni.

Evento curato dal Dott. Francesco Stoppa, Professore presso l’ Università di Chieti, Direttore del Centro di Antropologia Territoriale degli Abruzzi per il Turismo.

Sabato pomeriggio, ore 17.30, corteo con musica per le vie del paese annunciando il programma.

Ore 18,30 la preparazione del rituale dei ramajetti per farsi a compare, racconti dei riti di comparatico, oggetti rituali brehe, olio magico all’erba di San Giovanni (Iperico), pronostici, quercia sacra.

Ore 19,30 ritiro nel bosco vivente, rito lustrale di comparatico, balli e canti tradizionali; falò di San Giovanni e salto del fuoco, musica tradizionale e cerchio magico al fuoco, quadriglia in piazza con i compari a fiore e cittadinanza.