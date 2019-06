L’Aquila – Venerdì sole prevalente al mattino, mentre al pomeriggio i cieli saranno poco nuvolosi; qualche nube sparsa anche nelle ore serali sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +11°C e +26°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile con ampie schiarite al mattino su tutto il territorio; cieli generalmente poco nuvolosi per la restante parte della giornata e poi anche nelle ore serali, ma sempre con tempo asciutto.

In Italia tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sulla pianura Padana, irregolarmente nuvolosi sulle Alpi con locali acquazzoni in tarda mattinata. Al pomeriggio si intensifica l’instabilità convettiva sulle Alpi e prealpi con piogge e temporali, sempre asciutto e in parte soleggiato altrove. Fenomeni in esaurimento in serata.

Ennesima giornata di bel tempo al centro Italia con sole prevalente sia nelle ore diurne che in quelle serali.

Tempo asciutto anche in serata e in nottata con ampi spazi di sereno sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Qualche nube in transito sulla Sardegna e deboli piogge possibili sul settore occidentale, ampi spazi di sereno altrove con cieli sereni o poco nuvolosi specie al mattino.

Temperature in aumento specie al centro e al sud Italia.

(Centro Meteo Italiano)