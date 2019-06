L’Aquila, salute a rischio per i Vigili del Fuoco: è allarme

L’AQUILA – SOS Vigili del Fuoco e questa volta l’allarme arriva, proprio dai pompieri.

O meglio dalla Segreteria Provinciale UIL PA VVF di L’aquila, che “ritiene grave che i Vigili del Fuoco si ammalino e muoiano nell’indifferenza generale”.

“La salute dei Vigili del Fuoco è a rischio”. A lanciare l’allarme è il Segretario Generale UIL PA Vigili del Fuoco Alessandro Lupo.

“Sui nostri dispositivi di protezione individuale le sostanze cancerogene superano 100 volte il limite massimo consentito e l’incidenza di cancro e di malattie cardiovascolari è molto più elevata rispetto ad altre categorie lavorative. Ma in Italia, a differenza di altri Paesi, i Vigili del Fuoco non dispongono di opportuni protocolli di decontaminazione, non beneficiano di alcuna assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sono considerati categoria usurata e non hanno alcuna forma di previdenza complementare”.

“Una situazione paradossale, che va necessariamente sanata attraverso l’adozione di opportuni provvedimenti di carattere normativo ed un impegno trasversale delle Istituzioni e della politica, affinché la difesa della salute dei lavoratori non rappresenti un semplice slogan mediatico o un progetto di legge fermo in un cassetto. Ciò anche in rispetto di molti ex colleghi o colleghi che hanno lottato o lottano, disperatamente, contro gravi patologie e contro un sistema che costringe a non veder riconosciuto neanche il diritto ad indennizzi per le proprie famiglie”.