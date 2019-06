L’Aquila, rifiuto selvaggio: pizzicato uno dei tanti incivili

L’AQUILA – Continuano a imperversare gli incivili che scaricano rifiuti abusivamente. Ma questa volta incappano nelle telecamere.

Non è bastata la complicità del buio a salvare l’autore dell’ennesimo atto incivile nella gestione dei rifiuti. Le telecamere hanno infatti immortalato l’autore dello scarico abusivo di rifiuti nei pressi di un cassone. Purtroppo non è un caso isolato, di incivili che continuano a scaricare rifiuti più o meno a caso ce ne sono tanti sul territorio comunale, ma evidentemente non tutti la fanno franca, come dimostra l’ultimo episodio denunciato dalla pagina Facebook dell’Asm.

In questo caso, infatti, non è stato difficile risalire all’autore del gesto, immortalato in primo piano, insieme alla targa del mezzo utilizzato, mentre scaricava materiale abusivamente. L’uomo, infatti, è già stato identificato e multato per il gesto incivile.