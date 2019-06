Guernica on the roof, il party evento sotto le stelle

PIZZOLI – L’estate si accende a Pizzoli, con il party in terrazza al Guernica Club.

Festa all’aperto a partire dalle 23 di sabato 22: l’evento “Guernica on the roof” arriva per stare insieme e divertirsi al ritmo di musica.

“Keep on dancing on the roof” farà scatenare i giovani con la musica di Michela Lemme, Fabrizio Ammannito, Simone Kuks, Matilda Lemme, Davide DP b2b e Giancluca C..

Tutti insieme, ‘per guardare il mondo dall’alto, sotto un cielo di stelle’.