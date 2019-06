GE World afferra il pubblico estivo alla Capannina Lo Zio

GE World afferra subito il pubblico estivo con il suo Release party alla Capannina Lo Zio

Finalmente dal vivo l’EP Epistole di GE World e Dr Peter di cui Il Capoluogo aveva annunciato l’uscita.

Apriranno il live: Il Piacere di Escluderti, Alessio Fulvi, Raver Kin e Slimbeat, Trio99 e come special guest DJ Myke, uno dei migliori disc jockey italiani, membro fondatore del collettivo Men in Skratch, che vanta collaborazioni con artisti quali: Primo, Rancore, Tormento, babaman e Fabri Fibra.

Ge World, sornione ma all’occorrenza perentorio, come il piccione raffigurato sulla copertina dell’Ep, si esibirà con i brani che lo compongono: Letsgetiton, Corniola, Diadora, Senza il Mantello feat. Sorath (Sara Terrosu), Yeah yo, Epistola (che dà il titolo all’EP ed è una vera e propria lettera piena di critiche indirizzate agli artisti di oggi) e Caro Amore.

Il giovanissimo rapper aquilano GE World, al secolo Gianpaolo Evangelista, ci trasporta nelle sonorità rap americane con lampi funk, bossa nova, disco, fino a condurci nel trap contemporaneo.

Gli arrangiamenti, molto originali, rendono protagonisti il sintetizzatore, il piano, la chitarra e il sax.

«L’evento si svilupperà attorno a vari generi musicali, non solo al rap – anticipa GE World -. Ci saranno anche il folk e molto rock, per rendere la serata più movimentata e coinvolgente. Per chi non avesse già ascoltato il nostro nuovo progetto Epistole, questa è anche la giusta occasione per scoprine le moltissime sfaccettature concettuali e musicali.»

L’evento è inserito all’interno del So Noize Festival.