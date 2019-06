Comune L’Aquila, la parola a Mario Di Gregorio

Scontro tra funzionario e amministrazione: Mario Di Gregorio denuncia un “comportamento persecutorio adottato da amministratori e dirigenti nei suoi confronti”.

Le Rsu del Comune di L’Aquila sono state convocate per affrontare una situazione di contrasto che vede al centro Mario Di Gregorio.

In riferimento a quanto pubblicato da Il Capoluogo

«1) il distacco in GSA non vale affatto un bonus di oltre 20.00 euro annui;

2) la delibera del Gennaio 2019 che blocca le mobilità ma non ha nulla a che vedere con i distacchi temporanei come il mio in GSA, essendo essi governati da tutt’altro istituto giuridico;

3) l’affidamento ad altri tecnici di alcuni procedimenti di cui ero responsabile, non è avvenuto durante il mio distacco in GSA ma in prossimità del mio rientro e cioè il 4 marzo, o addirittura dopo il mio rientro in Comune, ovvero in aprile e giugno 2019;

4) per gran parte dei procedimenti in questione (tutti ad esclusione della pista ciclabile, dalla quale sono stato sostituito ieri!) non è previsto alcun incentivo;

5) la mia denuncia riguarda l’adozione di atti (finanche di trasferimento) in spregio alle norme, anche di tutela sindacale.»