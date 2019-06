Comune L’Aquila, approvato bilancio di previsione

Consiglio comunale, approvato bilancio di previsione

Il Consiglio comunale ha approvato nella serata di ieri, con 18 voti favorevoli e 8 contrari, il Documento unico di programmazione 2019-2021.

Il documento, come illustrato in Aula dal vice sindaco e assessore alle Finanze Raffaele Daniele, prevede un implemento alle proposte culturali delle realtà culturali del territorio e alla Perdonanza Celestiniana, ai fini dello sviluppo del settore e alla promozione dell’immagine della città.

Previsti incentivi anche all’edilizia scolastica, oltre ad un aumento degli agenti di polizia municipale, per una maggiore presenza sul territorio, all’incremento del supporto alle attività scolastiche e dei servizi per il diritto allo studio.

Particolare attenzione viene riservata all’area del disability manager e alle politiche ambientali e per la sicurezza del cittadino.

È prevista una interazione tra le società Ama, Tua e Centro turistico del Gran Sasso.

Obiettivo strategico è anche quello di implementare la presenza di servizi nelle delegazioni comunali, attraverso il progetto “Delegazione amica”. Ai fini delle politiche per il personale è prevista una stabilizzazione del personale precario.

Altri punti evidenziati nel documento sono la valorizzazione del patrimonio immobiliare, il costante monitoraggio della ricostruzione e delle relative spese e la pianificazione urbanistica, attraverso il piano regolatore generale e il piano urbano della mobilità sostenibile.

Prevista l’attivazione della metropolitana leggera tra le stazioni di Sassa e Onna – San Gregorio, il rilancio della società Ama per il trasporto pubblico e il progetto “movida sicura”, in collaborazione con il servizio taxi. Altri obiettivi sono il ripristino del mercato in piazza Duomo e la realizzazione di un polo fieristico, l’aggiornamento delle piattaforme telematiche comunali e la dematerializzazione degli atti amministrativi.

In termini di politiche di bilancio è posta attenzione al riaccertamento dei residui, alla razionalizzazione delle spese e all’avvio di un progetto sperimentale per la catalogazione delle opere d’arte di proprietà dell’ente.

Approvato, infine, il bilancio di previsione 2019-2021 dell’ente.

La votazione ha visto 18 voti favorevoli e 4 contrari. Il valore complessivo della manovra, per l’esercizio 2019, è pari a circa 1 miliardo e 403 milioni di euro.

Consiglio comunale, regolamento comunale CIMP

Il Consiglio comunale ha approvato la proposta deliberativa riguardante il Regolamento comunale Cimp, pubbliche affissioni e Cosap (17 si, 10 no). Prevista una riduzione, come illustrato dal vice sindaco con delega al Bilancio Raffaele Daniele, pari al 40 per cento, sul Cosap (Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) in relazione alla superficie di ingombro delle “mantovane” utilizzate nell’edilizia.

Via libera anche alle proposte deliberative contenenti, rispettivamente, la verifica della qualità e della quantità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie (18, 3 no e 5 astenuti), il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019-2021 (18 si, 8 no, 1 astenuto), il Documento unico di programmazione (18 si, 1 no , 8 astenuti) e il bilancio dell’istituzione Centro servizi anziani (Csa), ente strumentale del Comune dell’Aquila (18 si, 9 astenuti).

