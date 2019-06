Ciclista investito da un’auto, ricoverato in prognosi riservata

LUCO DEI MARSI – Nella giornata di ieri un ciclista è stato investi da un’auto. Ricoverato in ospedale con gravi lesioni: è in prognosi riservata.

Incidente a Luco dei Marsi, ieri. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine un ciclista è stato investito da un’auto. Immediato l’intervento del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.

Il ciclista è in condizioni molto gravi, ricoverato in rianimazione all’ospedale di Avezzano, per le lesioni riportate dopo essere stato investito dall’auto mentre era in bicicletta. Il paziente, in prognosi riservata, ha riportato trauma cranico, toracico e altre lesioni molto gravi.