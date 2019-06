Brutta caduta dalla bici, 17enne sottoposta a delicato intervento chirurgico

L’AQUILA – Cade dalla bici e batte la testa, giovane ricoverata all’ospedale San Salvatore.

Si trovava nei pressi del Santuario della Madonna di Pietraquaria di Avezzano, quando – per cause ancora da chiarire – una 17enne è caduta dalla bici, battendo violentemente la testa.

Come spiega Il Centro, in un primo momento la ragazza è stata trasportata all’ospedale di Avezzano, ma successivamente trasferita all’ospedale San Salvatore dell’Aquila per essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico per arginare un’emorragia cerebrale.