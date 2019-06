San Benedetto dei Marsi, diciottenni paladini dell’ambiente

SAN BENEDETTO DEI MARSI – Sono scesi in campo per l’ambiente di casa propira i neo diciottenni di San Benedetto dei Marsi.

Una vera e propria giornata ecologica nel paese marsicano, grazie all’impegno dei giovani classe 2001 del posto.

I neo diciottenni si sono messi all’opera da questa mattina. Divisi in due squadre hanno organizzato una due giorni all’insegna del rispetto dell’ambiente, partendo dall’attività di pulizia di due luoghi simbolo di San Benedetto dei Marsi, il vecchio lavatoio pubblico e l’Anfiteatro Marruvium.

Nel pomeriggio i giovani, intorno alle ore 17, torneranno a completare le attività avviate già in mattinata. Andranno avanti fino alle 20 della sera, per poi riprendere, di nuovo, domani mattina. «L’iniziativa, proossa dall’amministrazione comunale, è all’insegna dell’ecologia, dell’educazione civica e della promozione del nostro favoloso patrimonio archeologico», ha spiegato il sindaco Quirino D’Orazio alla redazione del Capoluogo.it.

«I ragazzi sono stati coinvolti in un percorso virtuso, per mandare un segnale a coloro che ritengono che i giovani di oggi non hanno più valori. Con questa due giorni, invece, i neo diciottenn stanno dipingendo bellissime pagine di altruismo e amore verso il roprio paese. La speranza è quella di coinvolgere, nel tempo, tutti i ragazzi, nel rispetto della res pubblica».