Provincia L’Aquila assegna le case cantoniere

Assegnate le case cantoniere della Provincia dell’Aquila.

La Provincia dell’Aquila assegna le case cantoniere.Saranno nuovamente disponibili per originare sviluppo e nuove economie.

Nell’ambito delle procedure del piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobiliari di proprietà della provincia dell’Aquila, triennio 2018-2020, lo scorso anno furono individuate alcune case cantoniere, non più utilizzate dall’Ente per servizi di supporto alla viabilità, che potevano essere disponibili per un impiego diverso e compatibile con un progetto di rivitalizzazione e sviluppo delle aree interne.

Lo rende noto la Provincia dell’Aquila.

“Le case cantoniere, indicate nel decreto del Presidenziale del 26 marzo 2018, sono state tutte assegnate, dichiara il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, e oggi, questi immobili, saranno nuovamente disponibili per originare sviluppo e nuove economie, in territori di straordinaria bellezza ma poco valorizzati dalle istituzioni e la politica ma anche per garantire fondamentali presidi di sicurezza, come nel caso della Guardia di Finanza a Roccaraso“, lo dice il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso.

“Il compito di questo governo provinciale deve, oltre che svolgere compiti funzionali, favorire e determinare nuove possibilità agli operatori del territorio per evitare e contenere il fenomeno dello spopolamento che condannerebbe le aree interne ad una condizione di estrema fragilità”, chiarisce Caruso.

Ringrazio, infine, la commissione edilizia scolastica e pubblica e il dirigente di settore, Ingegnere Stefania Cattivera, per il lavoro svolto che ci ha consentito di ottenere questo importante risultato atteso da anni”, spiega.

Questo l’elenco della case cantoniere assegnate:

– Casa cantoniera di Roccaraso – la commissione tenuto conto di quanto stabilito dal D.P. n. 60 del 10.08.2018, che dispone di dare precedenza alle domande presentate dagli Enti Pubblici, ha ritenuto meritevole di accoglimento la proposta presentata dalla Guardia di Finanza;

– Casa cantoniera di Capistrello – la commissione tenuto conto di quanto stabilito dal D.P. n. 60 del 10.08.2018 haritenuto meritevole di accoglimento la proposta presentata dal Comune di Capistrello (Aq);

– Casa cantoniera di Pacentro – la commissione tenuto conto di quanto stabilito dal D.P. n. 60 del 10.08.2018 ha ritenuto meritevole di accoglimento la proposta presentata dal Comune di Pacentro (Aq);

– Casa cantoniera di Gioia dei Marsi – la commissione ha ritenuto meritevole di accoglimento l’unica proposta presentata dalla Cooperativa Castel Mancino;

– Casa cantoniera di Pescasseroli – la commissione ha ritenuto meritevole di accoglimento la proposta presentata dalla Cooperativa Castel Mancino;

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, inoltre, si dichiara “soddisfatto e ringrazia il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, per l’impegno e il lavoro svolto. Finalmente riusciamo a valorizzare il nostro patrimonio immobiliare nella giusta prospettiva di favorire nuovi investimenti e nel contempo preservare beni appartenenti alla collettività”.

“A tal proposito abbiamo incaricato gli uffici preposti a effettuare una ricognizione puntuale e definitiva dei beni mobili e immobili dell’Ente, per poter meglio utilizzare, valorizzare e conservare, in futuro, questa ricca proprietà. Le case cantoniere assegnate dimostrano la giusta direzione intrapresa e che la Provincia è presente e attenta a ogni richiesta del territorio”, conclude.