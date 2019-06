L’Aquila, è ufficiale: la Perdonanza candidata a Patrimonio culturale immateriale Unesco

L’AQUILA – Esito positivo per l’iter della candidatura della Perdonanza a Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. C’è anche la Transumanza.

«Bilancio positivo per l’Italia all’ultimo Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio immateriale. Oltre all’iscrizione dell’ “Arte dei muretti a secco” nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale e all’elezione del Prof. Pier Luigi Petrillo come membro dell’organo di valutazione delle candidature, – si legge sul sito ufficiale Unesco – va infatti segnalata l’adozione della lista delle candidature che verranno esaminate nella prossima sessione del Comitato (Bogotà, 9-14 dicembre 2019), che comprende, per l’Italia, la Perdonanza Celestiniana, la Transumanza (con Austria e Germania) e l’Alpinismo (con Francia e Svizzera). Al termine dei lavori appena conclusi, il Comitato ha approvato complessivamente la registrazione di 7 nuovi elementi nella Lista del Patrimonio Immateriale in urgente bisogno di tutela, di 31 elementi nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale, di 1 elemento nel Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia».