L’Aquila, Arap attiva procedura recupero forzato delle tasse

Arap attiva la procedura di recupero forzato delle tasse. Nella morsa molte imprese aquilane.

Contro questa doppia tassazione si schiera dalla parte delle aziende Casartigiani L’Aquila, nonostante abbia avuto nel passato idonee rassicurazioni da parte dell’Arap.

“C’era l’idea di costituire un tavolo tecnico per la definizione dell’annosa vicenda della

doppia tassazione che attanaglia le aziende consorziate nei nuclei industriali di Sassa, Pile e Bazzano, per

definire tutte le posizioni pendenti”, spiega in una nota stampa il presidente di Casartigiani Carlo Saggese.

“A oggi invece riscontriamo in maniera del tutto autonoma e scorretta, un intimazione di pagamento da parte di una società di recupero credito a dispetto di ogni rassicurazione avuta”, chiarisce.

“Casartigiani L’Aquila vuole significare che tale atteggiamento, oltre a ledere il rapporto fiduciale che si stava

instaurando con l’Arap anche grazie all’istituzione della consulta territoriale, non può che ulteriormente

danneggiare il tessuto imprenditoriale del territorio che si vede una doppia imposizione di tasse”, spiega.

“Infine si vuole ricordare che ancora più grave è che L’Arap abbia approvato in completa autonomia, il

nuovo regolamento che lede di fatto i diritti della proprietà privata a danno dell’imprenditoria locale”, conclude Saggese.