L’Aq che cambia, l’Irish Pub apre in Via Verdi

Irish Pub pronto ad aprire anche in centro storico.

Tra qualche giorno i soci Massimiliano Di Marco e Francesco Scipioni apriranno il “Via Verdi, Irish Pub Restaurant”.

Il nuovo esercizio prenderà il posto del locale storico che per anni è stata la sede del negozio Saracino.

Così come l’Irish a Pianola è un punto di riferimento per le limitrofe Roio, Bagno e Sant’Elia, il nuovo Pub Restaurant sarà il polo attrattivo di Corso Vittorio Emanuele e del centro.

Prima del sisma, un altro Irish pub era in via Tempera e uno dei soci era lo stesso Francesco Scipioni che ora torna in centro con questo nuovo Irish Pub Restaurant.