La notte romantica dei Borghi più belli d’Italia accende Navelli

La Notte Romantica dei Borghi Più Belli d’Italia a Navelli sabato 22 Giugno 2019 da Piazza S. Sebastiano e per le vie del borgo.

La Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia è un evento giunto alla quarta edizione e si svolgerà il sabato successivo al solstizio d’estate.

Il Comune di Navelli e la Pro Loco di Navelli aderiscono per il secondo anno alla manifestazione Nazionale del circuito dei Borghi più Belli d’Italia.

Le amministrazioni, le Proloco e le associazioni dei vari Comuni stanno lavorando assiduamente all’organizzazione dell’evento, ognuna per proporre la propria personale interpretazione della serata, sempre in linea con il format base indicato dall’Associazione nazionale.

Via libera, dunque, alla creatività e alla fantasia, per celebrare l’amore ed il romanticismo in una serata magica, dove ci si riscoprirà “romantici” nell’atmosfera dell’Italia dei Borghi.

Per onorare questa manifestazione a Navelli nel pomeriggio alle ore 17 si terrà una conferenza sull’importanza del recupero dei borghi dal titolo “Recuperare un borgo, restituirgli la vita”, a seguire abbiamo creato un percorso gastronomico nel nostro borgo.

Partendo da Palazzo Santucci addentrandosi nel paese vecchio, che per l’occasione sarà illuminato da fiaccole e candele per creare un’atmosfera unica, si potranno scoprire i sapori e i profumi dei piatti tipici di altri paesi, che ospitano sagre rinomate e conosciute in tutta Italia e che cucineranno per le vie di Navelli durante la serata.

Saranno proposti piatti della tradizione, Riso allo Zafferano di Navelli, Penne alla Trota di Capestrano, il tartufo di Micigliano, pizze fritte e pecorino fritto e formaggio alla brace, arrosticini, dolci tradizionali.

Saranno messe a disposizione guide per visitare il borgo in notturna (19.00 22.00), e tutta la manifestazione sarà accompagnata dalla musica Folk Popolare della Banda dei Briganti, birra artigianale, caffè accompagnato da infusi artigianali e vino di cantine locali.

Chiusura a mezzanotte con fuochi d’artificio.