Il presidente della Camera Roberto Fico all’Aquila per il Rapporto sulla Legislazione

Il 28 giugno alle ore 10,00 nella rinnovata sede di Palazzo Pica Alfieri (Piazza Santa Margherita) al cospetto del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e del Vice Ettore Rosato, sarà presentato il “Rapporto 2017/2018 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea” che sintetizza i dati di fondo riguardanti l’attività legislativa con l’intento di analizzare le dinamiche di interrelazione tra i diversi livelli di produzione normativa (legislazione parlamentare, attività normativa del Governo, legislazione regionale).

L’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati, che ha promosso l’incontro, cura le relazioni interistituzionali sulle problematiche inerenti la qualità della legislazione e la tecnica normativa, lavorando a stretto contatto, in particolare, con le Regioni. A tale riguardo occorre precisare che la Conferenza delle Regioni tutela il ruolo e le prerogative delle Assemblee elettive, anche ripensando e sviluppando le relative funzioni, in stretta connessione con il Parlamento europeo e con il Parlamento nazionale, nonché attraverso una stretta collaborazione con i Consigli comunali e provinciali. In questo contesto la Conferenza rappresenta le istanze formulate dalle tutte Assemblee legislative regionali.

