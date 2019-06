Graduation Day Univaq, venerdì 21 giugno la Giornata del Laureato

Venerdì 21 giugno 2019, dalle ore 16.30, presso il piazzale dell’Emiciclo, in Via Michele Jacobucci

n. 4, L’Aquila, si terrà la prima edizione del Graduation Day dell’Università degli Studi

dell’Aquila.



La Giornata del Laureato viene istituita in occasione del 70° anno dalla inaugurazione dei primi

corsi estivi universitari nella Città dell’Aquila e nella ricorrenza del decennale del sisma, per

celebrare il legame della cultura con il suo territorio e l’importanza dei giovani per la rinascita della

Città.

A ciascun laureato sarà consegnato il tocco che resterà in ricordo della giornata.

La cerimonia sarà aperta dalla Rettrice e dalle Istituzioni locali. Seguiranno gli interventi dei

Relatori, nonché brevi testimonianze di laureati di diversi momenti storici dell’Ateneo.

Si procederà quindi al tradizionale lancio del tocco, per augurare il meglio ai giovani che si

affacciano al mondo del lavoro.

PROGRAMMA

ore 16:30

Cerimonia di proclamazione

Saluti delle Istituzioni

Discorso augurale della Rettrice Paola Inverardi

Interventi

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Marco Ricci

Responsabile Produzione Motori Ferrari

Federica Cucchiella

Presidente dell’Associazione

Alumni Università degli Studi dell’Aquila

Incontro con i Laureati del passato con la partecipazione straordinaria di ZTE ed ANCE L’Aquila

ore 18:30

Proclamazioni e lancio del tocco

ore 19:15

Corteo dei laureati

da Piazza dell’Emiciclo a Palazzo Camponeschi

ore 20.00

Danza aerea

Ilenia Sciotti Gratti

ore 21.30

Tra musica e parole

#Life

PAROLE NOTE

FINARDIMENTE

Eugenio Finardi