Consiglio di Stato non riaccende la musica del Manakara beach club di Tortoreto

Il Manakara club di Tortoreto per ora non riaprirà dopo la chiusura imposta dal Tar. Il Consiglio di Stato non riaccende a musica del noto beach club della costa teramana.

Resta immutata la situazione relativa al noto beach club di Tortoreto Manakara, la cui stagione è stata “stroncata” dopo la decisione monocratica del Consiglio di Stato che ha rigettato la richiesta di applicare un’ordinanza cautelare in attesa di esaminare il ricorso.

Il Manakara beach club negli ultimi tempi è diventato un locale molto gettonato anche per i tanti aquilani che soprattutto nel fine settimana si riversano sulla costa teramana.

Tutto fermo quindi e luci e musica spente in attesa del ricorso in Camera di Consiglio dell’11 luglio sempre davanti al Tar di secondo grado.

I legali della nota discoteca, Fabrizio Antenucci e Enrico Fiore Ioannoni avevano presentato un ricorso per sospendere il provvedimento del Tar, ma da parte del presidente del Consiglio di Stato non sono state “ravvisate le condizioni per concedere la misura cautelare”.

Il Manakara, dunque, resta chiuso fino a data da destinarsi e comunque fino all’udienza dell’11 luglio.