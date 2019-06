Sport, gemellaggio Unione Rugby L’Aquila e 9° Reggimento Alpini

L’AQUILA – Celebrazioni gemellaggio tra 9° Reggimento Alpini e Unione Rugby L’Aquila

L’Unione Rugby L’Aquila è lieta di annunciare che venerdì 21 giugno alle ore 17,00, presso l’impianto di Centi Colella, si celebrerà il gemellaggio con il 9° Reggimento Alpini, recentemente tornato dalla missione Nato in Lettonia

In considerazione dell’ampio spettro di alti valori condivisi, questo gemellaggio costituisce un atto di attenzione reciproca, di amicizia e il fondamento per sviluppare rapporti di scambio e collaborazione. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Per i bambini e i ragazzi dai 4 ai 16 anni sarà anche l’occasione di provare il meraviglioso gioco del Rugby; per gli adulti di condividere un bel momento comunitario di convivialità in campo e durante il terzo tempo che l’Unione Rugby L’Aquila offrirà a tutti i partecipanti.

Gemellaggio Unione Rugby L’Aquila-9° Reggimento Alpini, il programma dell’evento celebrativo

Programma: alla ore 17,00 accoglienza, 17,30 giochi per grandi e piccoli, 19,00 cerimonia di gemellaggio in campo, 19,30 terzo tempo per tutti.