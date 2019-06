Sospeso abbattimento cinghiali in provincia di Teramo, interrogazione di Dino Pepe

L’AQUILA – Consiglio regionale, interrogazione del consigliere Dino Pepe sulla sospensione degli abbattimenti dei cinghiali in Provincia di Teramo.

“Gestione e attività di controllo delle popolazioni di cinghiale nel territorio della Regione Abruzzo”, questa l’interrogazione presentata dal consigliere regionale del Pd, Dino Pepe: «Già lo scorso mese di aprile avevo pubblicamente denunciato l’anomala sospensione degli abbattimenti dei cinghiali in provincia di Teramo dove, a soli due giorni dall’avvio degli abbattimenti, era stata sospesa ogni attività in tal senso. In questo lasso di tempo nel quale non ho ricevuto alcuna risposta concreta dalle istituzioni provinciali e regionali si sono intensificati gli avvistamenti di cinghiali, di giorno e di notte, su tutto il territorio, e con essi le notizie di cronaca che riportano di incidenti stradali causati dai cinghiali e di danni all’agricoltura e all’ecosistema».

Da qui l’interrogazione del consigliere Dino Pepe che al microfono del Capoluogo.it ha sottolineato: «Il Piano di contenimento approvato deve proseguire su tutto il territorio, stranamente è stato sospeso solo nella provincia teramana da oltre due mesi».