Incendio a Pettino, fuoco minaccia abitazioni

Incendio a Pettino, il fuoco minaccia alcune abitazioni. Vigili del Fuoco sul posto.

Un incendio è divampato questo pomeriggio a L’Aquila nel quartiere di Pettino per cause ancora da accertare in via del Castelvecchio.

Le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni.

Per il momento non si registrano danni a persone o cose.

Sul posto due mezzi dei Vigili del Fuoco; secondo quanto riferito, l’incendio sarebbe divampato da alcune sterpaglie.

pezzo in aggiornamento