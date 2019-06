I lavori in Consiglio regionale, il vicepresidente Santangelo: “La strada è quella giusta”

L’AQUILA – Dall’equo compenso all’istituzione del garante dell’infanzia. Il vicepresidente Santangelo: «Il Consiglio regionale sta lavorando molto, siamo sulla buona strada».

Approvato in Consiglio regionale il testo unificato sulle disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali di equo compenso. Un testo che nasce dalla fusione di due distinti provvedimenti legislativi, il primo a firma del Presidente Lorenzo Sospiri e del consigliere Emiliano Di Matteo e l’altro a firma dei consiglieri del M5S, Smargiassi e Marcozzi. La proposta vuole in sostanza aiutare i liberi professionisti ad incassare quanto dovuto per le loro prestazioni professionali e impedire il ricorso a metodi di pagamento irregolari.

Approvato all’unanimità anche il progetto di legge (a firma di Sospiri, Pettinari, Marcozzi, Bocchino, Santangelo, Pepe, Marcovecchio, Taglieri, Bocchino) che modifica la precedente normativa sul garante dell’infanzia regionale, modifiche volte essenzialmente a superare alcune imprecisioni e refusi contenuti nella legge medesima che ne impedivano l’attuazione.

Sui lavori del Consiglio regionale, l’intervista al vicepresidente Roberto Santangelo.