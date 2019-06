Cinghiali, Emanuele Imprudente: “Problema nazionale”

L’AQUILA – Problema cinghiali, il vicepresidente e assessore Emanuele Imprudente: «Innanzitutto salvaguardare le aziende agricole e l’incolumità delle persone».

Oggi in Consiglio regionale ordine del giorno su questione cinghiali. Il vicepresidente della Giunta e assessore all’Agricoltura, Caccia e pesca, Parchi e riserve naturali, Sistema idrico e Ambiente, Emanuele Imprudente, al microfono del Capoluogo.it detta le priorità del governo regionale: «Innanzitutto salvaguardare l’incolumità delle persone e attenzione alle imprese agricole danneggiate. Siamo in fase di approvazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale, che cercherà proprio di contenere il problema. Poi ci sono tutta una serie di azioni messe in piedi, dal selecontrollo, alle forme di contenimento all’interno dei Parchi consentite dalla legge».

E sul caro pedaggi il vicepresidente Imprudente si è mostrato ottimista, con la definitiva risoluzione della questione grazie all’approvazione del Piano economico e finanziario.