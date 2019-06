Via Fortebraccio, ottenuto il passaggio pedonale

L’AQUILA – Sarebbe bastata anche solo una rete in più, per limitare i disagi su via Fortebraccio a L’Aquila, con i lavori in corso da più di tre settimane. Quella rete ora c’è.

La segnalazione era arrivata a “Dillo al Capoluogo” solo cinque giorni fa. Un lettore, proprietario di un’attività commerciale nell’area interessata dai lavori, aveva descritto una situazione difficile e potenzialmente pericolosa, con la strada chiusa, sia al passaggio veicolare che pedonale, h24, quindi anche oltre la durata dei lavori.

Ai disagi inevitabilmente connessi ad un passaggio chiuso, in questo caso quello che va da Via Fortebraccio fino al ristorante Primo Papavero, si aggiungeva la problematica relativa all’accesso ai contatori, anch’esso impedito dalle reti che delimitano il cantiere in questione.

Ora, anche grazie al contributo del Capoluogo, come si può vedere dalle foto inviate alla nostra redazione, è stata aggiunta un’ulteriore rete, che permetta il passaggio pedonale e che faciliti un’accessibilità spesso in discussione in un centro storico che, a dieci anni dal sisma, è 365 giorni all’anno un cantiere a cielo aperto.

«Tecnicamente, tuttavia è stato ripristinata semplicemente la via di fuga, con l’accesso ai contatori – precisa il nostro lettore – le scale continuano ad essere chiuse all’accesso».