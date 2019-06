Niente acqua, ecco le scuole che rimarranno chiuse

L’AQUILA – Interventi della Gsa sull’acquedotto del Gran Sasso: sospensione dell’erogazione dell’acqua e chiusura di alcune scuole sul territorio comunale.

Martedì 18 giugno, alcune scuole del territorio comunale dell’Aquila rimarranno chiuse. Lo ha disposto un’ordinanza del sindaco Pierluigi Biondi, in seguito alla comunicazione della Gran Sasso Acqua spa, che ha segnalato la sospensione dell’erogazione dell’acqua, dalle 6 alle 19 di domani, in alcuni quartieri e frazioni dell’Aquila e in alcuni comuni confinanti per l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e di modifiche sulla condotta adduttrice dell’Acquedotto del Gran Sasso.

Gli edifici scolastici dove non potrà essere esercitata alcuna attività, in base all’ordinanza, sono quelli che ricadono nelle aree territoriali del comune dell’Aquila segnalate dalla Gsa: San Giacomo alto, Sant’Onofrio, Tempera, Bazzano, nucleo industriale di Bazzano, Paganica, San Gregorio, Monticchio, Civita di Bagno, Bagno Ripa, Pianola, Sant’Elia, Torretta, Camarda, Assergi, Colle Sapone.

L’ordinanza, pubblicata nell’area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, è stata adottata vista l’impossibilità di assicurare l’uso dell’acqua corrente e dei servizi igienici, cosa che comporta “l’inagibilità temporanea a causa dell’indisponibilità dei servizi igienico-sanitari”.