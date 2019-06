Incidenti, weekend di sangue sulle strade: due morti in Abruzzo

Incidenti a Carsoli e Bucchianico, due giovani perdono la vita in due distinti incidenti in moto.

Un weekend da dimentare, quello appena trascorso, sulle strade abruzzesi. In due distinti incidenti hanno perso la vita due giovani, rispettivamente di 27 e 24 anni.

Nella mattinata di domenica ha perso la vita Emanuele Fina, 27enne di Roma, che era uscito in moto insieme agli amici. Fatale la curva di Pietrasecca, in territorio di Carsoli, nell’affrontare la quale il giovane ha perso il controllo della propria moto ed è finito contro il guard rail. Inutili i soccorsi.

La notte prima, un altro incidente in moto, questa volta a Bucchianico (Ch), dove un altro giovane, Daniele Saraullo, di 24 anni, si è schiantato contro il muretto di un’abitazione provata in via Chiaramilla, all’uscita da una festa con gli amici.

Questa notte, incidente stradale anche all’Aquila, in viale Corrado IV. Fortunamente quest’ultimo sinistro non ha provocato gravi conseguenze alle persone.

Da Bergamo, invece, la drammatica notizia di un carabiniere originario di Sulmona, travolto e ucciso da un’auto a un posto di blocco.