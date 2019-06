Estate in coda, traffico per il Traforo a una corsia

L’AQUILA – Una domenica sotto il sole e in mezzo al traffico. A24, automobilisti in coda ieri, per il ritorno dal primo miniesodo al mare.

Lunghe file di automobili si sono create nel pomeriggio di ieri, proprio sull’A24, precisamente da Teramo in direzione L’Aquila, come riporta Il Messaggero, con segnalazioni di chi, per percorrere l’intero tratto, ha impiegato all’incirca mezz’ora di tempo. A rallentare ancor di più la circolazione, lungo il Traforo del Gran Sasso, il limite a 60 km orari e la distanza di 50 metri tra un veicolo e l’altro.

Traffico congestionato proprio nell’orario di punta, tra le 19 e le 21. Si è creata, inoltre, una coda prima dell’ingresso alla galleria, poichè è stato necessario operare una regolamentazione del traffico.