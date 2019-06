A spasso con mamma, tre orsetti alla prima uscita

L’AQUILA – Giugno regala sorprese tra il verde del Parco Naurale d’Abruzzo, una mamma e i suoi orsetti alla prima uscita, immortolati da Pietro Santucci.

A reglare le immagini atrraverso un video pubblictao sul web è la pagina facebook La Betulla. Immagini finite anche sul quotidiano nazionale Repubblica. Due minuti in cui gli orsetti, preceduti da mamma orsa, scendono da un’altura nel Parco, procedendo speditamente. Nel percorso mamma orsa, ogni tanto, si volta a guardare gli orsetti, per accertarsi che tutto proceda al meglio.

«Una sorpresa emozionante, una gioia indescrivibile: è tutto vero. Durante una sessione di osservazione, da un luogo remoto del Parco Nazionale d’Abruzzo, a distanza siderale, appare dal nulla una mamma di orso bruno marsicano con i suoi tre cuccioli», racconta con entusiasmo Pietro Santucci, accompagnatore di media montagna, esperto di trekking e fotografo, non nuovo ad esperienze come questa.

«Attenta, si guarda intorno, ogni tanto si ferma per verificare se i piccoli la seguono, ed è bello osservare come i tre piccoli orsetti si attengano ai suoi ordini. Le immagini sono di scarsa qualità per l’ora tarda e la lunga distanza, pertanto vi consiglio di guardare il video in HD e a schermo intero».