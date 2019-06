Parco del Sole, festival e polemiche per la musica fino a notte fonda

L’AQUILA – Infuriati i residenti della zona, musica alta fino a notte fonda per il festival a Colle Maggio

Due giorni di festa al “Parco del Sole in festival“: tanta musica, tanto sport e, soprattutto tanti giovani. Non mancano, però, le polemiche per l’organizzazione e la musica considerata, da alcuni residenti “troppo alta”.

Riportiamo le lamentele dei tanti lettori de IlCapoluogo.it che ieri notte e questo pomeriggio hanno segnalato alla nostra redazione il volume “esageratamente” alto della musica, con la festa andata in scena ben oltre gli orari consentiti dal regolamento comunale e l’intervento delle forze dell’ordine.

«Ma in che città viviamo! – scrive una lettrice – Questa notte una musica assordante fino alle 4.00 proveniente dal parco di Collemaggio, che non ha permesso a molti di dormire. Spero che qualcuno preposto a far osservare le comuni norme di civiltà intervenga perché l’estate é appena iniziata e siamo in tanti a doverci alzare presto la mattina per andare a lavoro…»