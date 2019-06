Lino Guanciale volto e voce del sociale: testimonial ONU per i Rifugiati

L’AQUILA – “Oggi più che mai dobbiamo stare dalla parte dei rigufiati”. Si schiera proprio da questa parte l’attore marsicano Lino Guanciale, testimonial UNHCR, anche per il 2019, per la Giornata Mondiale dei Rifugiati.

L’attore comparirà presto in uno spot televisivo, come annuncia il portale OnuItalia.com.

“In tutto il mondo, scuole, università, città, aziende, gruppi religiosi stanno dando il loro contributo, piccolo o grande, per sostenere i rifugiati. Tutti quanti possiamo fare qualcosa per ridare speranza a chi è stato costretto a fuggire via dalla propria casa per via delle guerre e delle persecuzioni. In modo da garantire, così, a chi ha perso veramente tutto non soltanto di sopravvivere, ma di vivere. Puoi farlo anche tu”.

Questo il maessaggio che sarà comunicato dall’attore Lino Guanciale, che, ancora una volta, scende in campo per il sociale, in occasione della Giornata Mondiale dei Rifugiati del prossimo 20 giugno.

Lo spot, che si colloca all’interno delle iniziative nell’ambito della Giornata Mondiale dei Rifugiati, andrà in onda sulle principali reti televisive e radiofoncihe nazionali, tra le quali RAI, Mediaset, Sky, La7 e su numerose emittenti locali.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di oltre 70 milioni di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati, presenti in tutto il mondo, che si sono lasciati alle spalle tutto, perché hanno scelto la vita. Le storie dei rifugiati e delle rifugiate, le testimonianze di solidarietà di esponenti del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, l’elenco e le informazioni sulle principali iniziative in programma in Italia sono disponibili sul sito della campagna #WithRefugees.

Nel programma della campagna eventi e iniziative, che ruoteranno intorno a: arte, musica e gastronomia. Verranno inoltre organizzate le giornate di “Porte Aperte” nei centri di accoglienza sul territorio e la presentazione in conferenza stampa del report annuale Global Trends 2018, con la partecipazione di rappresentanti delle comunità di rifugiati, delle istituzioni e della sociatà civile.

Lino Guanciale sarà parte della campagna, assieme ad altri attori che, pure, prenderanno parte all’inizativa, nell’ambito dei numerosi eventi calendarizzati, tra gli altri Alessandro Gassman e Carolina Crescentini.

Foto di Roberta Grassi