Esercito, il video racconto del rientro a L’Aquila del contingente alpini dalla Lettonia

L’AQUILA – Il video racconto dell’abbraccio aquilano agli Alpini di ritorno dalla Lettonia

Il video dell’abbraccio dell’Aquila, che ha accolto i “suoi” Alpini di ritorno dalla Lettonia con il consueto calore insieme alle più alte cariche civili e militari. Un momento particolarmente importante della giornata, la restituzione del Tricolore, consegnato dal presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, sezione “Abruzzi”, al momento della partenza del contingente per la Lettonia. Il 9° Reggimento ha effettuato numerose operazioni internazionali di sostegno alla pace tra le quali la missione Onu in Mozanbico, in Bosnia-Herzegovina, Albania, Kosovo, Afghanistan, Libano, Libia e in Lettonia. Gli stessi militari che nel 2009, a seguito del forte terremoto che colpì il territorio aquilano, iniziarono l’operazione “Gran Sasso” e furono impiegati per attività connesse alla salvaguardia della vita umana, l’allestimento di tende per il riparo degli sfollati, alla rimozione di macerie, al ripristino della viabilità e la ricerca di superstiti.

Cerimonia di saluto al contingente del 9 Reggimento Alpini in rientro dalla Lettonia