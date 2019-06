Dalle teste calde a quelle calve, il VC geometri 30 anni dopo

L’AQUILA – Il VC geometri 30 anni dopo, dalle teste calde alle teste calve

Dai banchi di scuola al tavolo del ristorante la classe VC per ricordare trenta anni dalla conquista della vetta della carriera nell’Istituto Tecnico per Geometri dell’Aquila. Guardarsi e, in alcuni casi, non riconoscersi. Il tempo gioca a fare questi scherzi: dalle teste calde a quelle calve, solo alcune. Si sono ritrovati sui social, una strada nuova che ha consentito loro di rintracciarsi per festeggiare le orme di un’esperienza scolastica che non solo non è andata perduta, ma che ha prodotto risultati: i ragazzi sono diventato uomini, con le loro professionalità, le loro famiglie, le responsabilità.

Hanno bevuto, per soddisfare la stessa sete di quando si prendevano in giro, hanno fatto un percorso per risalire all’entusiasmo di allora e ritrovarsi, raccontarsi il vissuto di trenta anni, con il sorriso di allora. La loro spensieratezza, però, pur trasformata, si ritrova nei loro sorrisi, nelle battute spiritose sui professori, tre sono stati coinvolti, nello spirito di classe che ancora è vivo e che li spinge a vedersi di nuovo. Persone che s’incontrano sul cammino della vita, che va vissuto con entusiasmo.