Venerdì in centro, parte seconda: le informazioni utili

L’AQUILA – Venerdì in centro parte seconda.

Oggi il secondo appuntamento con l’inziativa, promossa dal Comune,

In un centro storico, per l’occasione, pedonalizzato, avranno luogo intrattenimenti ed eventi inseriti nel programma dell’inziativa. Dopo il successo del primo venerdì, oggi la seconda tappa evento.

Venerdì in centro, il programma di oggi

Numerose le manifestazioni previste per l’appuntamento numero due. Ci saranno: ‘I giochi de ‘na ote’, in collaborazione con Ludobus, in corso Vittorio Emanuele, “Mille e una notte”, organizzata a piazza Palazzo dall’associazione ‘Città di Persone’. Inoltre ‘Truccabimbi’ presso la Truccheria di via Garibaldi e il Calcio Balilla umano, offerto da La Rambla Animazione a piazza San Bernardino.

Saranno poi itineranti per il centro storico animazioni a cura di Minnie & Topolino e dei Falconieri, che saranno a disposizione per foto con i più piccoli”. Tutte le iniziative inizieranno alle 19 e andranno avanti fino alle 23, tranne ‘Mille e una Notte, in programma dalle 21 alle 22.

Non mancheranno le postazioni musicali, cinque in totale, con artisti che hanno offerto gratuitamente la loro opera, in corso Federico II, piazza Duomo, Quattro Cantoni, piazza Chiarino e piazza Palazzo (anche in questo caso fino alle ore 23).

A Piazza Palazzo dalle ore 21,00 alle ore 22 si svolgerà “Le mille e una notte”, evento in cui persone di tutte le professioni si trasformeranno in narratori volontari per raccontare ai bambini di tutte le età le meravigliose novelle tratte dalla conosciutissima raccolta: organizzato dall’associazione di promozione sociale Città di Persone, costituita da residenti, commercianti e professionisti del centro storico, vedrà la partecipazione di Barbara Bologna, Giuliano Molinari, Luisa Di Laura, Roberta De Zuani, Ines Giordano, Angela Colafarina, Marco Signori, Ines Mastropietro e Roberta Gargano.

In Piazza Duomo il dj Marco Carosone animerà la serata “Quelli degli anni 80”; in Corso Vittorio Emanuele dalle ore 20,00 ci saranno incursioni dei musicisti del Trio 99 Diego Sebastiani, Francesco Tarquini e Alessandro Tarquini con Ivan Ficorilli e Gabriel Fantin, “Suoni della Ricostruzione”.

Saranno aperti i cortili dei Palazzi Natellis, Pica Alfieri, Bonanni e nei cortili dei palazzi Cappa e Di Paola, con gli spettacoli musicali offerti dal Conservatorio ‘Casella’ con flauti, sax e pianoforti. Dalle 19 alle 23 potranno essere visitate, come già accaduto venerdì scorso, le chiese del centro storico. Nello stesso arco di tempo è prevista la Giostrina per i più piccoli in piazza Duomo e, al Ridotto del teatro comunale, è in programma alle 18,30 il saggio spettacolo Peter Pan a cura di Drama scuola di teatro in collaborazione con la compagnia teatrale “Il Cerchio”.

Venerdì in centro, info utili su bus navetta

Il Centro storico verrà pedonalizzato, saranno garantiti i parcheggi nelle zone del Palazzo di giustizia e del centro commerciale presso il cimitero, con collegamenti attraverso bus navetta, che transiterà anche per il parcheggio di Collemaggio.

Il servizio dei bus navetta sarà attivato dalle 19,30 alle 24 con i seguenti itinerari. Navetta ovest: via Beato Cesidio (parcheggio piazza d’Armi) – piazza Italia – via piccinini (parcheggio mercato di piazza d’Armi) – viale Corrado IV – via XX settembre (parcheggio di Villa Gioia) – viale Crispi – Terminal di Collemaggio e viceversa. Navetta est: Terminal di Collemaggio – tunnel di Collemaggio – via Cencioni – Parcheggio centro commerciale nei pressi del cimitero – via Panella – viale Gran sasso e viceversa.

Gli autobus partiranno con una frequenza di circa 10 minuti. In proposito, l’assessore Mannetti raccomanda l’utilizzo dei parcheggi indicati e le aree sosta lungo l’itinerario della navetta, visto che il centro storico sarà poi facilmente raggiungibile con il mezzo in questione.

Venerdì in centro, pedonalizzazione

Sul fronte della viabilità, dalle 19 alle 24 sarà istituita un’area pedonale, con divieto di circolazione per tutti i veicoli sulle seguenti strade e piazze: corso Federico II, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, corso Principe Umberto, piazza Palazzo, via San Bernardino, largo Pischedda, piazza San Bernardino, via Panfilo Tedeschi, via Verdi, piazza Regina Margherita, via Garibaldi, piazza Chiarino, piazza Battaglione degli Alpini, via Castello, via Malta. Questa area sarà accessibile solo ai mezzi delle forze dell’ordine, di soccorso, dei residenti e delle altre categorie riportate nell’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del Comune.