San Pio delle Camere, il sindaco Pio Feneziani aderisce alla Lega

Lega, il Sindaco di San Pio delle Camere, Pio Feneziani, aderisce al partito di Salvini. D’Eramo: “Continua il radicamento sul territorio”.

Aderisce alla Lega Abruzzo il sindaco di San Pio delle Camere Pio Feneziani. Ad annunciarlo in una nota il vice segretario della Lega Abruzzo, l’onorevole Luigi D’Eramo, che scrive: “Continua il radicamento della Lega nel territorio aquilano, da oggi entra a far parte della nostra grande famiglia politica anche Pio Feneziani, sindaco di San Pio delle Camere da pochi giorni riconfermato alla guida del comune. Una adesione importantissima in termini di qualità politica ed amministrativa, che consentirà alla Lega di crescere e fare rete anche negli altri comuni della Piana di Navelli”.

“Diamo il benvenuto a Pio Feneziani, – aggiunge il vice presidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente – sindaco di un comune importantissimo per lo sviluppo turistico e terziario della nostra provincia. Un territorio ricco guidato da sindaci attenti alle risorse ambientali ed agricole ai quali la Lega continuerà a garantire sostegno politico e amministrativo”.

“Sono orgoglioso – conclude Pio Feneziani – di aderire al progetto politico di Matteo Salvini, una Lega forte che ha saputo dimostrare capacità e serietà al Governo nazionale in questo primo anno e nei primi mesi di governo regionale”.