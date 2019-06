L’Aquila – Tempo stabile nelle ore mattutine del fine settimana con qualche nube sabato, ampie schiarite domenica mattina; locali piogge o acquazzoni nei pomeriggi di sabato e domenica in generale esaurimento nelle ore serali. Temperature comprese tra +13°C e +26°C.

In Abruzzo qualche nube sparsa nella mattinata di sabato, possibili isolati temporali pomeridiani sulle aree interne in rapido esaurimento nella serata. Ampi spazi di sereno domenica mattina, qualche nube al pomeriggio con locali acquazzoni sempre sui settori interni.

In Italia tempo instabile al Nord con possibili piogge al mattino specie su Liguria e arco alpino. Al pomeriggio fenomeni anche sulle zone pedemontane e prealpine così come in serata, più asciutto altrove ma con molte nubi sparse. Molte nubi sparse in transito al mattino sulle regioni centrali, ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio non si escludono locali acquazzoni specie sugli Appennini. Tempo asciutto in serata e in nottata con maggiori schiarite. Condizioni di tempo generalmente asciutto per tutto l’arco della giornata al Sud, sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari, ma con molte nubi in transiti specie nelle ore diurne. Spazi di sereno man mano sempre più ampi a partire dalla serata.

Temperature minime in aumento, massime in calo specie sul versante tirrenico e sulle Isole Maggiori.

(Centro Meteo Italiano)