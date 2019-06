Incidente tra Marana e Cagnano, auto si ribalta

Un’auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale nell’Alta Valle Aterno, il mezzo si è ribaltato.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, questa mattina una donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale.

L’auto sulla quale viaggiava, infatti, si è ribaltata, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco dell’Aquila. Nell’incidente non sembrano essere coinvolti altri mezzi.

Sul posto, il personale del 118 per il primo soccorso e il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso.

L’incidente è avvenuto sulla strada di collegamento tra Marana e Cagnano Amiterno.