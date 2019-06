Canzone napoletana, Monticchio abbraccia Giorgio Cavalli

Dalla sinergia tra i Centri Sociali di Monticchio e Preturo è nata una magnifica serata che ha richiamato non soltanto i Soci, ma anche gli amanti della musica napoletana.

La tenda sistemata da tempo a fianco della sede sociale era completamente piena e molte persone hanno trovato sistemazione nelle immediate vicinanze.

Con un lungo e fragoroso applauso gli abitanti di Monticchio e del contado hanno voluto abbracciare Giorgio Cavalli per la preziosa esposizione della Canzone Napoletana.

Analogo successo, naturalmente, hanno conseguito i Fratelli Paglia, Fausto e Dino, che hanno curato il recupero dei filmati storici, opportunamente intercalati con la lettura dei brani critico storici predisposti da Cavalli.

Ha contribuito, infatti, a dare corpo e significato all’evento la professionalità dei lettori Paola Retta e Federico Del Monaco, senza sbavature, senza incertezze, con una perfetta modulazione dei toni della voce e con le dovute sospensioni, che hanno richiamato costantemente l’attenzione degli astanti.

Proprio attraverso queste letture gli spettatori sono stati presi per mano da Giorgio Cavalli e condotti alla conoscenza graduale della storia della Canzone Napoletana, facendoli innamorare della musica, delle parole, delle poesie scritte, a volte sul piccolo tavolo di un bar dell’epoca, da illuminati poeti e musicisti, come d’Annunzio, Tosti, Di Giacomo e così via dicendo.

Canzoni interpretate dai più grandi cantanti del mondo nazionali e internazionali.

In chiusura della serata, Giorgio Cavalli, visibilmente commosso e soddisfatto, ha voluto ringraziare doverosamente tutti i protagonisti che hanno reso possibile la realizzazione della serata culturale: anche il Presidente del Centro Sociale di Monticchio, Massimo De Simone, ha ringraziato con entusiasmo coloro che hanno voluto regalare la bellissima serata ai Soci del CSA locale.

Giorgio Cavalli e la canzone napoletana, i brani scelti

Durante la serata sono stati riproposti i brani napoletani più celebri, analizzati da Cavalli:

Michelemma’, Santa Lucia, Te voglio bene assaje, Funiculì funiculà, Era de maggio, Scetate, ‘O marenariello, ‘A vucchella, ‘O sole mio, Torna a Surriento, I’ te vurria vasa’, Voce ‘e notte, Comme facette mammeta, ‘O paese d’ ’o sole, Come pioveva, ‘A tazza ’e cafe’