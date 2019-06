Univaq, il nuovo rettore è Edoardo Alesse

L’AQUILA – Edoardo Alesse eletto nuovo rettore Univaq alla prima votazione.

Sono bastate le votazioni di oggi, concluse alle 19,30, per eleggere il nuovo rettore dell’Univaq, che succede alla dottoressa Paola Inverardi. Si tratta di Edoardo Alesse. Su 805 schede scrutinate, Edoardo Alesse 379,89 e

Masciocchi 117,5.

«Credo che candidarsi oggi a Rettore – aveva dichiarato a Pausa Caffè – sia un gesto che rasenta lo sprezzo del pericolo. Questa a volte sembra un’Università chiusa nella sua torre d’avorio, ma così non è: dobbiamo intersecare l’ateneo con la città, lavorare in sinergia».

Alesse, 61 anni, ordinario di Patologia generale, ha così superato il suo diretto avversario, il prorettore Carlo Masciocchi.

Hanno votato i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori; i membri del Consiglio Studentesco, i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento e nel Senato Accademico con voto pesato 0,5; il personale tecnico amministrativo che esprime una quota elettorale pari al 15% dei docenti elettori, moltiplicata per il rapporto tra i votanti e gli aventi diritto del personale tecnico-amministrativo. Gli elenchi del personale avente diritto di voto sono predisposti dai competenti Uffici dell’Area Gestione Risorse Umane e rimessi ai presidenti della Commissione elettorale e dell’Ufficio elettorale per le rispettive competenze. Gli elenchi degli studenti aventi diritto di voto sono predisposti dalla segreteria unica della Rettrice e del direttore generale e rimessi ai presidenti della Commissione elettorale e dell’Ufficio elettorale per le rispettive competenze.