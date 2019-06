A dieci anni dal sisma San Demetrio si ritrova ancora senza chiesa.

Gli appelli si sono moltiplicati in questi anni: a Soprintendenza, Enti Locali, Chiesa.

Nulla sembra, finora, poter smuovere una situazione ormai incancrenita e che vede la parrocchia di San Demetrio, all’inizio del paese, e la Chiesa della Madonna dei Raccomandati ormai cadere, letteralmente a pezzi.

Il Comitato San Demetrio Futuro – costituitosi per favorire l’avvio delle pratiche della ricostruzione delle chiese di San Demetrio Né Vestini – non si dà però per vinto-e in questi anni ha più volte denunciato anche ai microfoni de Il Capoluogo la situazione di grave immobilismo: il paese è, di fatto, senza più una chiesa dal 2009 e le fotografie testimoniano appieno le gravi condizioni in cui versano le chiese di San Demetrio.

Chiesa di Santa Maria dei Raccomandati

Parrocchia di San Demetrio

La Chiesa parrocchiale di San Demetrio si trova all’ingresso del paese; la Chiesa della Madonna dei Raccomandati con la sua imponente facciata domina il panorama e non sta meglio neppure l’antica Chiesa di San Giovanni Battista, situata nell’omonima Villa.

Per tutti questi anni le funzioni religiose si sono svolte nel MEP (Modulo Ecclesiastico Provvisorio)

“In questa piccola struttura ormai da dieci lunghi anni si celebrano le funzioni religiose. Lo spazio, sottodimensionato, è davvero angusto per accogliere il numero dei fedeli. Questa struttura “provvisoria”, appunto, inizia a mostrare segni evidenti di degrado, in quanto costruita per durare un periodo di tempo limitato: ha infiltrazioni importanti di umidità sul soffitto e nel pavimento”

dice il Comitato San Demetrio Futuro a Il Capoluogo.

“C’è stato solo un preliminare in dieci anni a cui nulla ha fatto seguito! Nessuna chiesa è stata inserita nelle delibere per l’avvio dei lavori di ricostruzione”

Una condizione difficile che verrà peraltro testimoniata martedì 18 anche da “Lo dico al Tg3”, la rubrica di Umberto Braccili su Rai3.