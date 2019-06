Rock in Melody, nuovo progetto per l’aquilana N’Emy

Nuovo progetto per la cantante aquilana N’Emy (Noemi Di Francesco) e per il maestro Corrado Sinistoro: Rock in Melody è un viaggio alla scoperta di brani rock degli anni 70-80-90, rivisitati in una veste melodica pop.

Deep Purple, Metallica, i Queen solo per fare alcuni dei nomi, mostri sacri del genere.

Un progetto di brani ricercati che vuole dare una nuova forma al genere rock, da sempre visto in una versione forte ed aggressiva: “qui gli stessi brani vengono proposti con una visione più lenta ed armonica” spiega N’Emy a Il Capoluogo.

“Il rock in melodia vuole essere un modo per riscoprire in versione soft, dolce, ascoltabile per tutti, brani famosi e non, di quegli anni”.

Il progetto nasce anzitutto dalla passione per la musica da parte di Corrado Sinistoro – pianista e insegnante della classe di Pianoforte e Tastiere alla scuola Icarus – di N’ Emy, e dalla voglia di dare una nuova chiave di lettura, con nuove armonie, ai classici del rock.

Una sorta di sfida per il maestro Sinistoro e N’Emy: rilanciare un’epoca che ha fatto la storia.

I protagonisti: il maestro Corrado Sinistoro

Corrado Sinistoro di Barisciano, ha preso in consegna la classe di Pianoforte e Tastiere alla scuola Icarus già

da qualche anno. La sua formazione spazia dal classico al leggero specializzandosi con maestri del calibro di Luciano Di Giandomenico e diplomandosi in solfeggio presso il conservatorio di L’Aquila. La sua formazione

spazia anche nel Jazz specializzandosi con Tony Fidanza e la sua orchestra di Jazz. Nel panorama musicale

locale è ricordato soprattutto per essere stato fondatore di una delle Scuole di Musica più quotate negli

anni ’90 rivoluzionando il modo di “fare scuola” introducendo tecniche innovative di insegnamento. Oltre

ad essere un Pianista straordinario si specializza anche nell’insegnamento della Fisarmonica risultando uno

tra i musicisti più completi e virtuosi del centro Italia.

Noemi Di Francesco, nasce a L’Aquila il 3 aprile 1991.

Fin da piccola si appassiona al disegno, alla creatività, all’arte ma soprattutto a musica e canto.

Inizia a studiare canto all’età di 14 anni. Fin da subito partecipa a diversi concorsi canori nazionali – tra cui il “Premio Mia Martini” nel 2005 come concorrente più giovane, “Musica è” nel 2018- e ad altri festival e contest di vario genere come “voci nuove Lucoli”, “voci nuove Chieti”, “Voci nuove per la città musicale Roccavivi”, “Gran Premio della canzone Italiana Roma”.

Nel 2010 si iscrive al Conservatorio di Musica“A. Casella” di L’ Aquila intraprendendo lo studio per il canto lirico. Contemporaneamente si iscrive anche all’Accademia di Belle Arti di L’ Aquila, laureandosi poi nel 2014 in Grafica d’ Arte e progettazione.

Nel 2015, superata una forte crisi artistica interiore, ritorna alla musica leggera, intraprendendo con il maestro Diego Colaiuda, (Scuola di Musica Icarus) un nuovo percorso di studi chiamato “crossover” per sfruttare al meglio il bagaglio lirico mescolandolo al suo vero sogno: il pop.

Da qui inizia ad auto prodursi con il nome d’ arte “N’ Emy” (nome molto significativo per lei, in quanto le ricorda le sue radici aquilane) lanciando il suo primo inedito “Controcorrente” nell’ aprile 2018 sui social, cui segue “Spazialissimo“, ad ottobre. In uscita un nuovo singolo per questa estate.