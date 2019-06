L’Aquila, via Garibaldi: scatta l’area pedonale

Nelle ore serali area pedonale in un tratto di via Garibaldi. Approvata la delibera di Giunta.

La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato il primo di una serie di provvedimenti che mirano a migliorare la vivibilità del centro storico. È stata infatti istituita un’area pedonale in via Garibaldi (tratto compreso tra l’incrocio con corso Vittorio Emanuele e piazza Chiarino) dalle 20:00 alle 2:00. Il provvedimento scatta il 22 giugno.

«Stiamo parlando di un luogo di incontro tra i giovani aquilani, – commenta il consigliere comunale Roberto Junior Silveri – che dal 22 giugno non dovranno più fare lo slalom tra le auto in sosta o in transito. Un luogo dove i commercianti potranno valorizzare gli spazi esterni. Un luogo più vivibile per i residenti che potranno raggiungere agevolmente la propria abitazione. La viabilità in centro è un tema che sin da subito ho voluto portare all’attenzione dell’intera amministrazione e finalmente oggi stiamo registrando i primi risultati, grazie anche alla collaborazione con l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, e al settore viabilità.