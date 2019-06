L’Aquila, furto in appartamento: giovane denunciato

L’AQUILA – La Polizia identifica e denuncia l’autore di un furto in appartamento.

Nella serata dell’11 giugno il personale della Squadra Volante della Polizia ha denunciato per furto aggravato B.F. di origini italiane.

Come spiegano gli uffici della Questura, la Sala Operativa intorno alle ore 19, a seguito di chiamata pervenuta al 113, ha inviato un equipaggio della Volante in una zona periferica della città. Gli operatori giunti sul posto hanno ascoltato la vittima del furto, che ha riferito che – una volta rientrato in casa – aveva notato l’effrazione di una porta finestra e si era reso conto che gli ambienti erano a soqquadro. Considerata la zona e il modus operandi del ladro, gli agenti hanno deciso di fare un controllo mirato nell’immediata periferia, riuscendo a individuare l’autore del furto, che – messo davanti l’evidenza – ha ammesso le sue colpe.