Cantieri dell’Immaginario 2019, tutti gli eventi

Cantieri dell’Immaginario, presentata la nuova edizione.

È stata presentata oggi, 13 giugno, al pubblico la nuova edizione dei Cantieri dell’Immaginario, la rassegna di musica, teatro e danza dell’estate aquilana.

Nella cornice della sala Rivera di palazzo Fibbioni, il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha idealmente aperto le danze all’attesa rassegna, alla presenza del suo direttore artistico Leonardo De Amicis e di Leonardo Bizzarri per il TSA.

Seconda edizione per il direttore artistico della manifestazione Leonardo De Amicis e Leonardo Bizzarri, componente del Consiglio di amministrazione del Teatro stabile d’Abruzzo.

«I Cantieri sono per gli aquilani luogo di incontro fisico ed immaginario – ha commentato De Amicis -. L’anno scorso abbiamo registrato 25mila presenze. Apriremo con Simone Cristicchi che è un poeta della musica e ci ha portato bene e chiuderemo con Goran Bregovich, una vera e propria rockstar partita dalla cultura popolare. Volevamo puntellare apertura e chiusura con due grandi eventi.»

«La cultura non risolve tutto ma crea aggregazione, tessuto sociale.»

Cantieri dell’Immaginario 2019, le sinergie

Una rassegna all’insegna della sinergia come recita anche il sottotitolo: Sinergie e incontri nei luoghi ritrovati.

Numerose le Associazioni legate infatti al festival aquilano.

«C’è stata interazione continua e costante di tutti i direttori artistici delle realtà del Festival» ha confermato Leonardo Bizzarri.

«Solo se c’è sinergia si può lavorare, l’unione fa la forza» gli ha fatto eco il direttore artistico.

Cantieri dell’Immaginario 2019, gli eventi

Apertura emblematica all’Emiciclo con Simone Cristicchi il 6 luglio con “Abbi cura di me tour” e chiusura d’eccezione con Goran Bregovich Funeral & Wedding Orchestra, sempre all’Emiciclo.

32 appuntamenti da non perdere dal 6 luglio al 1 agosto con la presenza anche di Roberto Giacobbo, voce recitante del “Don Giovanni” e Vittorio Sgarbi nel “Leonardo Da Vinci”.

Non mancherà la verve comica di Gabriele Cirilli mercoledì 17 luglio e la partecipazione di Claudia Gerini con il Solis String Quartet.

Le iniziative di ogni martedì saranno dedicate ai bambini.

Programma Cantieri dell’Immaginario 2019

Cantieri dell’Immaginario 2019, il supporto del Consiglio regionale

Il Sindaco ha rivolto un ringraziamento particolare al Consiglio regionale, al presidente Lorenzo Sospiri e al vicepresidente aquilano Roberto Santangelo, per la messa a disposizione del palazzo dell’Emiciclo per gli eventi e per la cifra di 8mila euro, stanziata per la rassegna che va ad aggiungersi ai 240mila euro da delibera di Giunta comunale.