Avezzano, tre giorni di festa per la Santissima Trinità

AVEZZANO – Tre giorni di festa in onore della Santissima Trinità, tra celebrazioni religiose e non, con intrattenimenti di spirito e musicali.

Domenica 16 giugno festa della Santissima Trinità e, nella parrocchia omonima, ad Avezzano, come ricordano il parroco, Don Ennio Tarola e il priore, Francesco Lucarelli, la solennità contemplerà, proprio domenica, anche la processione con la Sacra Effigie (che si snoderà su via Garibaldi, via M. A. Colonna, via Cupello, via Pescina, ancora su via Garibaldi, via Vidimari, via Amiconi, via Colonna, via Solferino, via Sant’Andrea, via Garibaldi), accompagnata dal coro parrocchiale e dalla banda musicale “Città di Capistrello”.

I festeggiamenti, una tre giorni “speciale”, cominceranno domani, venerdì 14 giugno, alle 20,30. Oltre ai tanti stands anche di “street food“, di fronte alla chiesa della santissima Trinità, su via Garibaldi, venerdì 14 non mancheranno i balli di gruppo in piazza.

Sabato 15, alle 21,00, esibizione di “Area X – Tributo a Ligabue” e, alle 22,30, direttamente dai fasti nazionali di “Zelig” e “Colorado”, il cabarettista Carmine Faraco; dopodiché il tradizionale “Ballo della Pupazza”.

Domenica 16 giugno, dalle 21,00, l’attesissimo concerto di Fiordaliso, seguito dall’estrazione dei biglietti della lotteria e dai “Momenti Incantati” dello spettacolo pirotecnico a cura di Pierluigi Subrani. Carmine Faraco e Fiordaliso saranno presentati dalla giornalista Orietta Spera. Si ringraziano (oltre alla Confraternita tutta), per l’efficienza dei suoi componenti, il comitato feste, nelle persone di Renzo Di Sepio e Vincenzo Cerratti e tutti gli amici della Croce Verde che, anche quest’anno, saranno presenti, ad Avezzano, alla tre giorni di festa per la Santissima Trinità.