Ubriaco investe pedone, arrestato per omicidio stradale

SAN PELINO – Intorno alle ore 01.30, del 12 giugno 2019, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avezzano hanno tratto in arresto per omicidio stradale G.R., classe ‘57.

L’uomo che circolava alla guida della sua autovettura in direzione Avezzano lungo la SR.5 Tiburtina Valeria, giunto nei pressi della frazione San Pelino, per cause in corso di accertamento, ha investito un pedone che stava attraversando l’arteria stradale. Quest’ultimo, nell’impatto, è deceduto sul colpo.

Il conducente, sebbene si sia prodigato a prestare i primi soccorsi all’investito, è risultato positivo alle analisi sul tasso alcolemico, effettuate presso l’ospedale di Avezzano.

L’arrestato, cui è stata ritirata la patente di guida per la successiva sospensione, è stato tradotto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro per la successiva confisca.