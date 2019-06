Pizzoli, consegnati i lavori per la rotatoria sulla statale 260

Consegnati i lavori per la realizzazione di una rotatoria sulla statale 260 “Picente”. L’opera agevolerà l’accesso all’area artigianale di Pizzoli.

Questa mattina sono stati consegnati alla PQ Edilizia e Strade srl, come ditta appaltatrice per l’Anas, i lavori per la realizzazione di una rotatoria sulla statale 260 “Picente” (km 1+800), in territorio di Pizzoli. L’importo per i lavori è di 534.761,81 euro. Il responsabile del procedimento è l’ingegner Antonio Marasco, mentre all’ingegner Vincenzo Catone (progettista della stessa opera) è affidata la direzione lavori.

L’opera garantirà maggiore sicurezza sulla strada (tra l’altro teatro di numerosi incidenti) e agevolerà l’ingresso all’area artigianale. Il nucleo artigianale del Comune dell’Alta Valle dell’Aterno, nato nel 2003, conta ormai 19 attività ben avviate. La realizzazione dell’opera sulla cosiddetta superstrada L’Aquila Amatrice è nata da una proposta dall’Amministrazione comunale di Pizzoli e sarà realizzata a cura di Anas Spa.

«La rotatoria – ha dichiarato il vice sindaco Gabriella Sette – porterà benefici in termini di sicurezza stradale, imponendo ai veicoli in avvicinamento al nucleo artigianale una notevole decelerazione su una strada dove sono avvenuti purtroppo di recente anche incidenti mortali. Inoltre, agevolerà lo sviluppo dell’area artigianale facilitando sia l’utenza sia le imprese che hanno deciso di installare in quella porzione del territorio comunale la propria azienda. Un sentito ringraziamento – conclude il vice sindaco – da parte mia, del sindaco e dell’Amministrazione tutta, al capo compartimento Anas Abruzzo, l’ingegner Antonio Marasco, che ha fortemente creduto alla proposta pervenuta dal nostro territorio».