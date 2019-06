Finalmente a Sulmona il gruppo FAI, presentazione nella Grancia dei Celestini

Sarà presentato ufficialmente Gruppo FAI Sulmona-Tre Valli formalmente costituito l’ 11 aprile 2019.

Il Gruppo è nato dall’esigenza di far scoprire, tutelare, valorizzare e attenzionare i tesori artistici, paesaggistici e culturali di Sulmona e del suo vasto territorio (Valle Peligna, Valle Subequana, Valle del Sagittario e Alto Sangro) e venerdì 14 giugno alle ore 17,00, presso la Grancia dei Celestini, in Corso Ovidio, verrà presentato alla città.

Coordinerà l’iniziativa il Capo Gruppo, Franca Leone.

«Avere un presidio FAI a Sulmona e nel territorio è molto importante perché la Fondazione investe molto in campagne mediatiche di sensibilizzazione a livello nazionale e in merchandising per iscritti e visitatori – ha dichiarato Franca Leone -. Le Giornate FAI di Primavera e d’Autunno vengono promosse sulle reti RAI e su altri canali nazionali con un battage pubblicitario e presenze nei programmi culturali e di informazione, fatto da professionisti preparati.

«Tutto ciò si ripercuote a livello locale e i territori dove sono presenti delegazioni e gruppi FAI ne beneficiano perché le loro proposte di visita e aperture sono pubblicate sul sito nazionale www.fondoambiente.it e consultate da migliaia di iscritti e non, incuriositi anche dalla pubblicità. Sulmona era la sola città mancante in Abruzzo e quando la si cercava tra i luoghi FAI da visitare tutti si chiedevano il perché… il successo delle due Giornate ha evidenziato che era una perla mancante.» ha concluso il Capo Gruppo.

Parteciperanno:

-Dott.ssa Manuela Cozzi, Assessore Turismo e Cultura del Comune di Sulmona

-Dott. Massimo Lucà Dazio, Presidente Regionale del Fai Abruzzo-Molise;

-Prof.ssa Vincenza Turco, Capo Delegazione FAI L’Aquila.

A seguire, in omaggio al territorio e alla sue tipicità, la serata sarà occasione per parlare di due importanti colture antiche riportate alla luce negli ultimi anni: il Fagiolo Bianco di Frattura di Scanno e il Grano Solina d’Abruzzo e il ruolo attrattivo e di possibile sviluppo economico legato alla loro produzione.

Ne parleranno:

Dott. Donato Silveri: Agronomo, Responsabile Tecnico-scientifico del Consorzio Produttori Solina d’Abruzzo

Dott.ssa Anna Rizzo: Antropologa

Durante la serata sarà presentato il programma eventi dei prossimi mesi che culminerà con l’evento nazionale delle “Giornate FAI d’Autunno”, aperture straordinarie di luoghi non usualmente visitabili al pubblico. L’intento è quello di rivitalizzare, attraverso la cultura e il turismo, non solo Sulmona ma anche i Comuni del circondario.

Interesse particolare verrà riservato anche alla conoscenza dell’ambiente naturale.

Seguirà degustazione di dolci e prodotti tipici dal territorio.

Durante l’evento sarà possibile iscriversi o rinnovare iscrizione al FAI.

Per info: 349 3579403 sulmonatrevalli@gruppofai.fondoambiente.it